Legend Biotech Corp Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Legend Biotech-Aktie stattgefunden. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich ein anderes Bild: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,43 USD. Das Wertpapier hat also ein Aufwärtspotenzial von 38,69 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 56,55 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Legend Biotech in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein fallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür erhält Legend Biotech eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Legend Biotech momentan überkauft ist und bekommt daher eine "Schlecht"-Einstufung. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Legend Biotech bei 65,05 USD liegt, während die Aktie selbst bei 56,55 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,07 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 62,08 USD, was einer Distanz von -8,91 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtnote "Schlecht" für die Aktie.