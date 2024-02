Legend Biotech Corp Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Legend Biotech ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Legend Biotech-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,71, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,53, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Legend Biotech mit einem aktuellen Kurs von 57,05 USD -3,34 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -13,02 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Legend Biotech besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, es gab keine negativen Diskussionen. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Legend Biotech auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Legend Biotech konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde eine Zunahme registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Legend Biotech auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.