Legend Biotech Corp Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analysteneinschätzung für die Legend Biotech-Aktie ist überwiegend positiv. Von insgesamt neun Bewertungen sind sieben als "Gut" und zwei als "Neutral" eingestuft. Allerdings ergab eine jüngere Analyse einen durchschnittlichen "Neutral"-Rating. Das Kursziel der Analysten liegt bei 78,43 USD, was einer erwarteten Performance von 31,11 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität der Aktie als durchschnittlich beurteilt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Legend Biotech-Aktie einen RSI7-Wert von 57,46 und einen RSI25-Wert von 56,03, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.