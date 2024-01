Legend Biotech Corp Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Für Legend Biotech wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 61,66 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 59,36 liegt.

Die Analysten haben für Legend Biotech in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat ergaben die Analysen eine Gesamteinschätzung von "Neutral". Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 33,97 Prozent und haben ein mittleres Kursziel bei 78,43 USD festgelegt, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Legend Biotech in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab, dass die Diskussionsintensität sehr hoch ist, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Legend Biotech.