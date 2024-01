Legend Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

In den vergangenen 12 Monaten konnte die Aktie von Legend eine Performance von 6,63 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -13,16 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Legend eine Outperformance von +19,79 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Legend eine Überperformance verbuchen, denn die mittlere Rendite lag bei -10,56 Prozent, wobei Legend 17,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wurde Legend in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Legend festgestellt werden. Daher wurde dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde. Zusammengefasst wurde Legend auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Legend ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,89 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Computer & Peripheriegeräte" von 53 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" eingestuft wird und somit auf fundamentaler Basis ein "Gut" erhält.

Die Diskussionen rund um Legend auf Plattformen der sozialen Medien zeigen keine klaren positiven oder negativen Ausschläge. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf der Anlegerstimmung wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend wird die Aktie von Legend in verschiedenen Kategorien mit Bewertungen wie "Gut", "Neutral" und einer Überperformance im Branchenvergleich eingeordnet.