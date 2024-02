Legend Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Legend weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,89 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,21 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Legend momentan bei 3,08 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Legend in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,03 Prozent im Branchenvergleich für Legend. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat Legend mit einer Überperformance von 28,05 Prozent eine starke Performance gezeigt und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Legend bei 7,19 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 6,56 HKD liegt, was einen Abstand von -8,76 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie derzeit mit -2,81 Prozent auf einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Legend aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf die Dividendenrendite schlechter abschneidet. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten war jedoch sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich stark, während die technische Analyse ein neutrales Bild zeichnet.