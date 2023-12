Legend Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten Wochen gab es bei Legend keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Legend daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen im Aktienkurs von Legend innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI liegt bei 35,87 und der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Legend eine Rendite von 3,08 % aus, was 2,4 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen über Legend in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Legend aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.