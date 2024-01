Legend Aktie: Pleite oder Chance?

Die Aktie von Legend bietet derzeit eine Dividendenrendite von 3,08 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Computer & Peripheriegeräten bedeutet dies einen niedrigeren Ertrag von 2,4 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Legend mit einer Rendite von 6,63 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche. Im Vergleich zur "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -13,35 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt die Rendite von Legend sogar bei 19,98 Prozent. Diese exzellente Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Legend-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,46 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,04 HKD liegt, was einem Unterschied von -5,63 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Information erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 6,93 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 6,93 HKD liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Legend neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen gibt es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Legend basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.