Legend Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Aktienkurs von Legend hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 12,46 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei -5,83 Prozent liegt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere bei -13,41 Prozent, wobei Legend aktuell um 20,04 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Legend eine Dividendenrendite von 3,08 % aus, was 2,43 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,5 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerbewertung von Legend in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral".

In den vergangenen vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Legend in den sozialen Medien, daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.