Legend Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Aktie von Legend wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,89 liegt sie insgesamt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 53,24 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Legend im letzten Jahr eine Rendite von 6,63 Prozent erzielt, was 14,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Computer & Peripheriegeräte" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -13,66 Prozent, wobei Legend aktuell 20,3 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der Legend-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 7,54 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 6,99 HKD weicht um -7,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt dieser bei 6,91 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt bei +1,16 Prozent. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Legend-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, und erhält daher ein "Gut"-Rating. Hingegen ist sie auf etwas längerfristiger Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Legend-Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.