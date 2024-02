Legal, General ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten Bewertungen für die Legal & General-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Damit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Legal & General-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 304 GBP, was einem Aufwärtspotential von 25,93 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 241,4 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier. Insgesamt erhält Legal & General somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +4,74 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 230,48 GBP mit dem aktuellen Kurs (241,4 GBP) vergleicht. Diese Abweichung führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,11 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Legal & General-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Legal & General bei 8,55, was unter dem Branchendurchschnitt (45 Prozent) liegt. Die Branche "Versicherung" weist einen Wert von 15,45 auf. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Legal & General festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Legal & General für diesen Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.