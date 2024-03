Legal, General Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

In den letzten zwei Wochen wurde über Legal & General in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren die positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer bekommt Legal & General insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Mit einer Dividende von 8,4% liegt Legal & General im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,83%) deutlich höher. Dies führt zur aktuellen Einstufung als "Gut".

Bezüglich des Aktienkurses erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 0,41%. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Legal & General damit um 4,56% über dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich der Versicherungen liegt die mittlere jährliche Rendite bei 2,74%, wobei Legal & General aktuell 2,33% darunter liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Legal & General festgestellt. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Legal & General daher für diese Stufe ein "Neutral".