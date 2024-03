Legal, General Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

Die Legal & General-Aktie bietet Anlegern derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 8,4 Prozent, was 3,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 Prozent in der Versicherungsbranche, wird die Aktie als lukratives Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Legal & General-Aktie insgesamt 7 Analystenbewertungen, wovon 6 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Die jüngsten Analysen ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 304 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 22,38 Prozent entspricht. Basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 248,4 GBP, wird die Aktie daher mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Legal & General bei 231,4 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 248,4 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +7,35 Prozent, während der GD50 bei 245,55 GBP liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Legal & General eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Legal & General-Aktie, wobei die Dividendenrendite und das Kurspotenzial positiv hervorgehoben werden, während das Sentiment und die Stimmungsänderung eher negativ ausfallen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.