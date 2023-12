Legal, General Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Legal & General Group":

In den letzten zwei Wochen wurde über Legal & General in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert. Anleger äußerten sich an sieben Tagen überwiegend positiv, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,55 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 43 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 15. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In den letzten Wochen war jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Legal & General in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Legal & General unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Legal & General-Aktie hat einen Wert von 23, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 26,73 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Legal & General.