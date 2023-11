LegalZoom.com Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit anzeigen kann, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Die Legalzoom-Aktie weist einen RSI-Wert von 21 für die letzten 7 Tage auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 30,07, was auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Legalzoom ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Von 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 11,5 USD, was auf ein mögliches Absinken um 2,38 Prozent vom aktuellen Schlusskurs hinweist.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Legalzoom in den letzten Wochen deutlich positiver geworden ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.