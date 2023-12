LegalZoom.com Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Legalzoom ist insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen dominierten jedoch überwiegend positive Themen die Gespräche, was zu einer neutrale Einschätzung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Legalzoom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 39,52 und einem RSI25 von 47. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Aktienkursbewegungen.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Legalzoom-Aktie um +4,42 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Legalzoom-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein positives Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer negativen Bewertung führt. Trotzdem konnte eine positive Veränderung in der Stimmung festgestellt werden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von Legalzoom führt.