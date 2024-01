LegalZoom.com Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Einschätzung der Anleger. Positive Themen prägten die Diskussion an vier Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negativ äußerten sich die Anleger in Bezug auf das Unternehmen Legalzoom. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Legalzoom mit 11,3 USD derzeit 2,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Diese kurzfristige Einschätzung lautet demnach "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Legalzoom liegt bei 58,75 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 51,39 Punkten führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Kommunikation über Legalzoom in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der geringeren Diskussionsfrequenz wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Legalzoom somit eine "Schlecht"-Bewertung.