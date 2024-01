LegalZoom.com Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Legalzoom-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Legalzoom vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 11,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 5,99 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Legalzoom liegt bei 64,9 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 55,66 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität bezüglich der Legalzoom-Aktie zeigen keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders negative Anleger-Stimmung bezüglich Legalzoom. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.