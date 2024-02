LegalZoom.com Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen hauptsächlich eine negative Stimmung gegenüber Legalzoom. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang hat Legalzoom in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Im letzten Jahr erhielt Legalzoom insgesamt 4 Analystenbewertungen, wovon 3 als "Gut" und 1 als "Schlecht" bewertet wurden. Kurzfristig betrachtet ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da die durchschnittliche Kursprognose ein Aufwärtspotential von 14,71 Prozent zeigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Legalzoom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 43) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 54,27). Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

