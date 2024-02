Legacy Ventures Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Legacy Ventures diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität für Legacy Ventures die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Legacy Ventures liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,56 USD liegt, was einer Abweichung von -4,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt ebenfalls eine nahe dem gleitenden Durchschnitt liegende Abweichung von 0 Prozent, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit wird Legacy Ventures insgesamt auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Legacy Ventures-RSI liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für Legacy Ventures.