Legacy Ventures Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Legacy Ventures hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,7 USD erreicht, während der Aktienkurs bei 2,56 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,19 Prozent zum GD200 und zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 2,56 USD, was zu einem neutralen Urteil führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in Bezug auf Legacy Ventures ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Legacy Ventures zeigen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Legacy Ventures diskutiert. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungsbilder erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.