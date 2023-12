Legacy Iron Ore Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Diskussionen auf den sozialen Medien über Legacy Iron Ore liefern gemischte Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gibt derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Legacy Iron Ore bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Legacy Iron Ore-Aktie ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Legacy Iron Ore-Aktie mit einem Kurs von 0,017 AUD derzeit -15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht". Die Aktie wird aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI der Legacy Iron Ore bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50 an, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".