Legacy Iron Ore Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Legacy Iron Ore liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für die nächsten 25 Tage hinweist. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Legacy Iron Ore ist insgesamt neutral. Die vergangenen Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Legacy Iron Ore derzeit bei 0,02 AUD liegt, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,016 AUD, was einen Abstand von -20 Prozent zum GD200 bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ist mit einem Niveau von 0,02 AUD ein Abstand von -20 Prozent zu verzeichnen, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt fällt die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Schlecht" aus.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Internet-Kommunikation bezüglich Legacy Iron Ore in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.