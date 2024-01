Legacy Iron Ore Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Legacy Iron Ore-Aktie befindet sich derzeit bei 0,017 AUD, was einem Abstand von -15 Prozent zum GD200 (0,02 AUD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung interpretiert. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,02 AUD. Auch hier wird aufgrund des Abstands von -15 Prozent ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs festgestellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Legacy Iron Ore-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Legacy Iron Ore neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Legacy Iron Ore in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Legacy Iron Ore in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Legacy Iron Ore ähnlich viel wie normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen anhand der Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI der Legacy Iron Ore liegt bei 33,33, was als "Neutral" interpretiert wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Legacy Iron Ore-Aktie in allen Kategorien die Einstufung "Neutral".