Legacy Housing wird immer uninteressanter …

Während der letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Legacy Housing in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Legacy Housing unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Legacy Housing mittlerweile bei 22,39 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 19,78 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -11,66 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 24,3 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -18,6 Prozent Abstand ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Legacy Housing beträgt aktuell 96,92 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 78,64, dass Legacy Housing überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Legacy Housing insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist und sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Legacy Housing vor. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.