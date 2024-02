Legacy Housing Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Aktie von Legacy Housing wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Legacy Housing. Insgesamt erhält Legacy Housing eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In technischer Hinsicht ergibt sich für die Legacy Housing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 22,02 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,22 USD (+14,53 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (24,15 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,43 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Legacy Housing also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50,7 Punkten, was eine "Neutral"-Bewertung für Legacy Housing ergibt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Legacy Housing also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Legacy Housing von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Tage wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.