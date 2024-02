Legacy Housing Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen berechnet. Für Legacy Housing liegt der RSI bei 39,71, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "neutral" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs von Legacy Housing liegt bei 21,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 25,2 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +14,65 Prozent, was als "gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 24 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "gut" vergeben.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, was zu einer insgesamt "guten" Empfehlung für die Legacy Housing-Aktie führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Legacy Housing in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Legacy Housing daher eine "neutrale" Einschätzung. Insgesamt wird von der Redaktion ein "neutrales" Rating für die Anlegerstimmung vergeben.