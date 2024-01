Legacy Housing Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Legacy Housing sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Legacy Housing eher neutral diskutiert. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt sieben Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse der Legacy Housing-Aktie zeigt eine Abweichung von +8,8 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 21,71 USD zum aktuellen Kurs von 23,62 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 22,5 USD, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,98 Prozent). Damit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertung aus den vergangenen zwölf Monaten für die Legacy Housing-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Legacy Housing vor. Zusammengefasst erhält das Unternehmen von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Legacy Housing.