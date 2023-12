Legacy Housing Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Legacy Housing zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 24,44 USD liegt, was einer Entfernung von +13,94 Prozent vom GD200 (21,45 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 20,95 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs bei +16,66 Prozent liegt und somit auch ein "Gut"-Signal vorliegt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Legacy Housing zeigt einen Wert von 22,37, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 33,73 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamteinschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Jedoch war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst bekommt Legacy Housing für diese Stufe daher ein "Gut".

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Einschätzung hin, da 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Obwohl aus dem letzten Monat keine Analystenupdates zu Legacy Housing vorliegen, wird das Kursziel der Analysten bei 0 USD angesiedelt. Dies würde zu einer Performance von -100 Prozent führen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Die Redaktion vergibt jedoch für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Gut".