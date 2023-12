Left Field Printing Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Left Field Printing hat in den letzten 50 Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, da sie mit einem Kurs von 0,4 HKD 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Diese Einschätzung basiert auch auf den vergangenen 200 Tagen, bei denen die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie also in beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Left Field Printing liegt bei 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 50 für 25 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Aufgrund dieser Werte wird auch der RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Left Field Printing in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,47 Prozent erzielt, da sie nur um -6,9 Prozent gefallen ist, während der Branchendurchschnitt bei -8,37 Prozent liegt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite jedoch 4,8 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Left Field Printing beträgt 0 Prozent, was 10,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die Left Field Printing eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Branchenvergleich und der Dividendenrendite.