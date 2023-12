Lees Pharmaceutical Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Lee's Pharmaceutical wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" mit einer Rendite von -19,57 Prozent bewertet, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,68 Prozent, wobei Lee's Pharmaceutical mit 3,89 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lee's Pharmaceutical beträgt derzeit 22,67, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was Lee's Pharmaceutical eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie einbrachte.

Bezüglich der Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Lee's Pharmaceutical derzeit bei 1, was eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" bedeutet. Daher erhielt Lee's Pharmaceutical von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Lee's Pharmaceutical derzeit bei 1,5 HKD, was +12,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,14 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.