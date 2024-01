Lees Pharmaceutical Aktie: Chancenlos!

Lee's Pharmaceutical: Analyse zeigt Unterbewertung, überkauftes Sentiment und Unterperformance

Die Analyse von Lee's Pharmaceutical im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Arzneimittel) zeigt eine Unterbewertung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 22,67, im Vergleich zum Branchen-KGV von 39,11, was einer Unterbewertung von 42 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Lee's Pharmaceutical-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 82,76 Punkten. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder eine Über- noch Unterkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lee's Pharmaceutical also eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen ebenfalls interessante Ergebnisse. Die erhöhte Aktivität deutet auf starke Diskussionen hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung, während die negative Veränderung der Stimmungsrate zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Lee's Pharmaceutical in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Aktienkurs von Lee's Pharmaceutical verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -17,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -2,27 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Lee's Pharmaceutical 3,09 Prozent unter dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Lee's Pharmaceutical unterbewertet ist, ein überkauftes Sentiment aufweist und in Bezug auf den Aktienkurs eine Unterperformance verzeichnet.