Leeport Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Leeport im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industriesektors hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,67 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die mittlere Rendite -5,17 Prozent, wobei Leeport mit 37,51 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Leeport zeigt eine Ausprägung von 26,32, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,24, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,68 HKD für den Schlusskurs der Leeport-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,61 HKD, was einen Unterschied von -10,29 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,49 HKD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+24,49 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Leeport-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.