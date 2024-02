Leeport Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei Leeport zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Leeport im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,7 Prozent erzielt, was 3,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -9,71 Prozent, und Leeport liegt aktuell 1,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Leeport beschäftigte. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 8,02 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" von 45. Auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher ein "Gut".