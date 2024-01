Leeport Aktie: Es gibt was neues!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Leeport gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der gleichen Branche zeigt sich, dass Leeport eine Rendite von -42,67 Prozent verzeichnet, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche von -5,65 Prozent, liegt die Rendite von Leeport um 37,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Leeport liegt bei 26,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite von Leeport liegt derzeit bei 1,45 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,88 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.