Leeport Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Leeport liegt bei 26,32, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 41,53 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt wird die Bewertung auf "gut" festgelegt.

Neben harten Faktoren spielt auch das Sentiment und der Buzz im Hinblick auf die Aktie eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Somit wird Leeport insgesamt als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche hat Leeport in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,67 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -37,1 Prozent im Branchenvergleich für Leeport. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Leeport 37,7 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Leeport in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Leeport daher eine "neutrale" Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.