Lee Pharmaceuticals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Analyse von Ronn zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum durchschnittlich waren. Dies führt zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Diskussionsintensität, während die Stimmungsänderung als gut bewertet wird. Insgesamt erhält Ronn daher in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ronn bei 0,14 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0138 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -90,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was einen Abstand von -31 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Ronn daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung für Ronn war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren und Wortmeldungen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass der RSI7 bei 52,59 Punkten liegt, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,04 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ronn-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.