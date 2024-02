Lee, Man Paper Manufacturing Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Lee & Man Paper Manufacturing ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie (2,19 HKD) liegt um -10,25 Prozent über dem GD200 von 2,44 HKD. Auch basierend auf dem GD50 der vergangenen 50 Tage von 2,17 HKD, ergibt sich eine Abweichung von +0,92 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft.

Im Branchenvergleich erzielte Lee & Man Paper Manufacturing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um -7,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -35,12 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit -7,41 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 35,12 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Lee & Man Paper Manufacturing ist laut Analyse hauptsächlich negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was kurzfristig zu Kursgewinnen führen könnte. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält das Lee & Man Paper Manufacturing-Wertpapier auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.