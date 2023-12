Lee, Man Paper Manufacturing Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Lee & Man Paper Manufacturing liegt bei 13,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen in der "Papier & Forstprodukte"-Branche günstig erscheint. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Lee & Man Paper Manufacturing liegt bei 35,71, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40 und bestätigt ebenfalls die neutrale Situation. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lee & Man Paper Manufacturing mit 2,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,98 Prozent. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Lee & Man Paper Manufacturing eine Performance von -27,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Papier & Forstprodukte"-Branche eine Underperformance von -20,02 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie 20,02 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.