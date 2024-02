Lee, Man Paper Manufacturing Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Basierend auf der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung haben Experten eine neutrale Bewertung für Lee & Man Paper Manufacturing abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lee & Man Paper Manufacturing derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Wert der Aktie liegt um -6,25 Prozent über dem GD200 von 2,4 HKD. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 2,17 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Lee & Man Paper Manufacturing eine Dividendenrendite von 2,82 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,99 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Lee & Man Paper Manufacturing zeigt einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,47, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lee & Man Paper Manufacturing.