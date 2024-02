Lee, Man Paper Manufacturing Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Lee & Man Paper Manufacturing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 22,7 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -9,23 Prozent, wobei Lee & Man Paper Manufacturing aktuell 22,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lee & Man Paper Manufacturing mit 2,27 HKD einen Abstand von -5,02 Prozent zum GD200 (2,39 HKD) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,18 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,13 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Lee & Man Paper Manufacturing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche "Papier & Forstprodukte", wobei der Unterschied 3,15 Prozentpunkte beträgt (2,82 % gegenüber 5,97 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Lee & Man Paper Manufacturing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14 auf, was 54 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (30,56). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.