Lee, Man Chemical Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Aktienkurs von Lee & Man Chemical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von -41,22 Prozent mehr als 46 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,01 Prozent, wobei Lee & Man Chemical mit 46,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lee & Man Chemical wurde in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lee & Man Chemical, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Lee & Man Chemical aktuell bei 3,94 HKD. Der Aktienkurs selbst ging bei 2,96 HKD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -24,87 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage derzeit ein Niveau von 2,98 HKD angenommen, was einer Differenz von -0,67 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lee & Man Chemical derzeit bei 6,71, was 84 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 43. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.