Lee, Man Chemical Aktie: Was soll die Aufregung?

Lee & Man Chemical wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,04, während das Branchen-KGV bei 36,9 liegt, was einer Differenz von 81 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lee & Man Chemical derzeit 7 beträgt, was einer positiven Differenz von +1,62 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass die Lee & Man Chemical-Aktie derzeit um +13,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In der Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 48,98 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 30,34 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Lee & Man Chemical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.