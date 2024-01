Lee, Man Chemical Aktie: Was macht der Markt?

Die Lee & Man Chemical-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet, wobei der aktuelle Kurs von 2,85 HKD einen Abstand von -26,36 Prozent zum GD200 (3,87 HKD) aufweist, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 liegt bei 2,96 HKD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Relative Strength-Index ist die Lee & Man Chemical aktuell mit einem Wert von 76,19 überkauft, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lee & Man Chemical wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lee & Man Chemical bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 43,76) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Lee & Man Chemical damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.