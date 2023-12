Lee, Man Chemical Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lee & Man Chemical liegt derzeit bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,33 für "Chemikalien" (ca. 87 Prozent) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Lee & Man Chemical derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 4,09 HKD, während der Kurs der Aktie bei 2,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -29,1 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs von 3,05 HKD, was einer Abweichung von -4,92 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lee & Man Chemical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 57 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,94, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Lee & Man Chemical eingestellt waren. Ebenso waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben.

Insgesamt erhält Lee & Man Chemical von der Redaktion somit ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.