Lee, Man Chemical Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Lee & Man Chemical beträgt das aktuelle KGV 6. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" im Durchschnitt ein KGV von 43. Daher ist die Aktie von Lee & Man Chemical aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, die Dividendenrendite, liegt bei Lee & Man Chemical bei 7,14 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,95 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Performance von Lee & Man Chemical in den vergangenen 12 Monaten betrug -41,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,32 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Lee & Man Chemical wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Lee & Man Chemical zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher bekommt die Aktie von Lee & Man Chemical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".