Lee Kee Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Lee Kee hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messungen kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Lee Kee daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Lee Kee in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -4,36 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Lee Kee um 4,94 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Lee Kee aktuell einen Wert von 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung von neutral führt.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie verläuft diese aktuell bei 0,18 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,173 HKD liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ebenfalls ein neutrales Signal, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.