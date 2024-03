Led Ibond International As Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

In den letzten Wochen gab es bei Led Ibond A/ keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und das Buzz in den sozialen Medien. Daher wird das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionen und Einschätzungen der Anleger auf den sozialen Plattformen ergaben keine eindeutigen positiven oder negativen Signale, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Led Ibond A/-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -10 Prozent aufweist. Aus charttechnischer Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating.

Zur Beurteilung, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (53,6 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (49,03) deuten darauf hin, dass die Led Ibond A/-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Led Ibond A/ sowohl in Bezug auf die Stimmung und Einschätzungen der Anleger als auch aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.