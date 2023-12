Led Ibond International As Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Die Led Ibond A/-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,5 DKK für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,31 DKK, was einem Unterschied von -38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,37 DKK liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,22 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Led Ibond A/-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Led Ibond A/ eher durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Led Ibond A/ ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Led Ibond A/ zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 deutet hingegen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".