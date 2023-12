Led Ibond International As Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bezogen auf Led Ibond A/ beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 56,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Led Ibond A/ war die Diskussion in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Led Ibond A/ bei 0,51 DKK liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,349 DKK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -31,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der einen Abstand von -5,68 Prozent aufweist und daher ebenfalls zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz, als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien, zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Led Ibond A/. Die Rate der Stimmungsänderung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Led Ibond A/ aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Einschätzung.